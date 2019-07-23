معاناة “البيضاويين” لازالت مستمرة..الحافلات الجديدة غير جاهزة

بعدما أعلنت مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء” تأجيل عملية فتح الأظرفة، بخصوص صفقة النقل الحضري بمدينة الدار البيضاء، منذ أسبوع، من دون أن تقدم أية مبررات حول قرارها المفاجئ؛ خرج محمد بورحيم، نائب عمدة الدار البيضاء، بتصريح مثير، حول الموضوع؟

وصرح محمد بورحيم، نائب عمدة الدار البيضاء، بعدم جاهزية الحافلات الجديدة لنقل البيضاويين يوم فاتح نونبر 2019، وهو الموافق لوقت انتهاء عقد التدبير الحالي الذي يجمع مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء” و”مدينة بيس”.

ووصف محمد بورحيم، تدبير مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء” للملف” بأنه “فاشل، وارتجالي”، مشيرا إلى أن “طلب العروض المتعلق بشراء الحافلات، يعاد و يؤجل لعدة مرات”.

وأوضح نائب عمدة الدار البيضاء، في تدوينة له، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، أنه “اقترح أثناء دورة مؤسسة التعاون منذ شهور خلق شركة للتنمية المحلية، لتدبير المرحلة الانتقالية بدون مشاكل”، لافتا الانتباه في الوقت نفسه إلى أن “اقتراحه لم يقبل”.

ونبه بورحيم البيضاويين لخطورة الوضع، و”ما قد يشكله هذا الغموض والارتجالية، من صعوبات على تنقل المواطنين، يوم فاتح نونبر 2019″، بحسب تعبيره.

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وكانت مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء” أعلنت تأجيل عملية فتح الأظرفة، بخصوص صفقة النقل الحضري بمدينة الدار البيضاء، إلى غاية 04 شتنبر المقبل، دون أن تكشف سبب التأجيل، ما يعني أن معاناة البيضاويين لن تنتهي مع حافلات النقل.

ويشار إلى أن أعضاء المؤسسة المذكورة قد صادقوا مطلع السنة الجارية، بالإجماع على إنهاء العقد مع شركة “مدينة بيس”، موضحين بأن هذا القرار يتماشى مع توصيات المجلس، الداعية إلى تحويل رئيس مؤسسة “البيضاء”، اتخاذ جميع القرارات الضرورية لتدبير ما تبقى من العقد لضمان استمرار خدمات هذا المرفق العمومي.