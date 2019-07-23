الرجاء يستهدف أحداد لتعويض رحيل ياجور

تقدم فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، رسميا، بعرض إلى الزمالك المصري، من أجل ضم لاعبه المغربي حميد أحداد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة ” صدى البلد” المصرية، اليوم الثلاثاء، إن الفريق الأخضر راسل إدارة الزمالك بخصوص التعاقد مع أحداد، لحمل قميص الرجاء بدءا من الموسم القادم.

وأضافت الصحيفة ذاتها، أن مسؤولي الفريق البيضاوي تقدموا بعرض قيمته 700 ألف دولار، نظير التحاق المهاجم السابق للدفاع الحسني الجديدي، بالكتيبة الخضراء.

ويسعى بطل كأس السوبر اﻹفريقي إلى التعاقد مع أحداد، من أجل تعويض رحيل هداف الفريق محسن ياجور، المنتقل حديثا إلى نادي ضمك السعودي، علما أن الجماهير الرجاوية مازالت تناشد مكتب فريقها بإبرام تعاقدات إضافية، خاصة والنادي تنتظره أربع واجهات الموسم المقبل، البطولة الاحترافية، وكأس العرش، ودوري أبطال إفريقيا، وكأس محمد السادس للأندية الأبطال.