الريان القطري يضم الجزائري ابراهيمي

تعاقد نادي الريان القطري لكرة القدم، مع اللاعب الجزائري، ياسين ابراهيمي، الذي سيعزز صفوف الفريق الممارس في دوري نجوم قطر.

وقدم الريان لاعبه الجديد، القادم إليه من بورتو البرتغالي، إذ وقع في كشوفات فريقه الجديد عقدا يمتد إلى ثلاثة مواسم، سيدافع خلالها ابراهيمي عن ألوان الريان.

ولم يسبق لابراهمي، البالغ من العمر 29 سنة، خوض تجربة احترافية في الخليج العربي، حيث اقتصر مشواره على القارة الأوربية، خصوصا فرنسا، وإسبانيا، والبرتغال.

ولعب ابراهيمي لفريقي رين، وكليرمون فوت الفرنسيين، قبل أن ينتقل إلى الدوري الإسباني من بوابة غرناطة، الذي أمضى معه موسمين، ثم عرج على الدوري البرتغالي في تجربة امتدت لخمس سنوات مع بورتو.

يذكر أن ابراهيمي كان حاضرا مع المنتخب الجزائري، المتوج بكأس الأمم الإفريقية، الجمعة الماضي، في مصر، بعد تغلبه على السنغال في المباراة النهائية، بهدف دون رد.