"العسكري السوداني": لسنا ضد المدنية ولا الشباب

قال الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إن المجلس العسكري ليس ضد الدولة المدنية أو الشباب السوداني.

وأضاف، خلال حفل تدشين المبادرة السودانية للسلم والمصالحة، الثلاثاء، أنه "نريد أن يكون هناك سلام وعدالة حقيقية".

وطالب نائب رئيس المجلس العسكري السودانيين بالاستفادة من الثورة ومن التغيير، مشدداً على ضرورة أن "يكون هناك اتفاق حقيقي بين الأطراف السودانية.. ولا نريد مزيداً من التأخير".

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وطالب حميدتي الشباب السوداني بالاستفادة من التغيير ومن التجارب السابقة.

وتوصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، يوم الجمعة 5 يوليو/تموز، إلى اتفاق لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية، عقب وساطة مشتركة ناجحة قادها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا التي أنهت أشهراً من التوتر.

وقضى الاتفاق -الذي حظي بترحيب دولي وإقليمي واسع- بتشكيل مجلس سيادي من 11 عضواً مناصفة بين المجلس العسكري والحرية والتغيير (5+5)، والعضو المكمل شخصية وطنية مستقلة، على أن يتولى العسكريون رئاسته لمدة 21 شهراً والمدنيون الأشهر الـ18 الأخيرة من عمر الفترة الانتقالية المحددة بـ3 سنوات.

كما انتهى الاتفاق إلى تشكيل مجلس وزراء من الكفاءات الوطنية المستقلة، تقوم بترشيحهم قوى الحرية والتغيير، فيما تم إرجاء تشكيل المجلس التشريعي إلى فترة 3 أشهر بعد تكوين الحكومة المدنية.