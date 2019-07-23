حمد بن جاسم.. الشيطان يعظ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - متقمصا شخصية الناصح الأمين، يطل علينا رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في محاولات مستمرة لتجميل وجه تنظيم الحمدين، الذي يمثل بن جاسم أحد أركانه.. ومهاجمة الدول العربية المقاطعة لنظامه الداعم للإرهاب.. وخاصة المملكة العربية السعودية.

"الشيطان يعظ".. الوصف الأمثل لتغريدات بن جاسم التي تحمل سموم الأكاذيب وسط عسل الحقائق، ناسيا أو متناسيا دوره في تشكيل الأزمة وجرائمه في حق الدول العربية وجيرانه في دول الخليج .. فضلا عن جرائمه في حق أبناء جلدته من القطريين.

الشيطان برع في التلون والتحول.. محاولا تبرير وجود قواعد عسكرية أجنبية على أرض بلاده.. وهو ما حاول من خلاله الهجوم على السعودية قيادة وشعبا بعد موافقة العاهل السعودي على استضافة ٥٠٠ جندي أمريكي في السعودية.. في تناقض واضح مع سياسات حمد وحمد الآخر التي جعلت من قطر ثكنات وقواعد عسكرية أكثر من كونها دولة أو وطن.

مهندس المؤامرات القطري نسي أو تناسى دوره التخريبي في منطقة الشرق الأوسط، بداية من تأسيسيه قناة الجزيرة بتعليمات من أمير قطر السابق حمد بن خليفة الضلع الثاني في تنظيم الحمدين، مرورًا بدوره في دعم التنظيمات الإرهابية في كل الدول العربية التي وصل إليها إرهاب نظامه وأفكار تنظيم الإخوان الإرهابي المتحكم الفعلي في حكم بلاده.

الشيطان القطري ظن أن تغريداته ستمحو خطايا "تنظيم الحمدين" في حق الشعوب العربية، محاولا في الوقت ذاته استغلال كافة الأحداث لخدمة أجندة نظامه المشبوهة.. لكنه لا يعلم أن كيد الشيطان كان ضعيفا