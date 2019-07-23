محمد بن زايد يشيد بالعلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والصين

أشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الثلاثاء، بالعلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والصين، متطلعا لمستقبل أكبر وأكثر للعمل المشترك بين البلدين.

جاء ذلك في تغريدة على توتير للشيخ محمد بن زايد آل نهيان عقب مشاركته في حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة الإمارات في بكين بمناسبة الذكرى الـ35 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والصين.





وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "ببالغ السرور شهدت حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة الإمارات في بكين بمناسبة الذكرى الـ35 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والصين.. أكثر من 3 عقود اتسمت في جوهرها بالتعاون البناء بما يخدم مصلحة الشعبين.. وننظر للمستقبل بتفاؤل أكبر وتطلع أكثر للعمل المشترك".

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وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،على هامش الاحتفال، تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لمؤسسات القطاع الخاص في الإمارات والصين.





وبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأحد الماضي زيارة الصين، التقى خلالها الرئيس شي جين بينغ وعددا من كبار المسؤولين في البلاد.

وتعد الإمارات شريكا رئيسيا للصين في مشروع الحزام والطريق الذي تسعى بكين من خلاله لإحياء طريق الحرير لتعزيز حركة التجارة الدولية.



