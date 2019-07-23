اخبار العالم

محمد بن زايد يشيد بالعلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والصين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

وكالة أنباء الإمارات

الثلاثاء 2019/7/23 07:34 م بتوقيت أبوظبي

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال حفل الاستقبال

أشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الثلاثاء، بالعلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والصين، متطلعا لمستقبل أكبر وأكثر للعمل المشترك بين البلدين. 

جاء ذلك في تغريدة على توتير للشيخ محمد بن زايد آل نهيان عقب مشاركته في حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة الإمارات في بكين بمناسبة الذكرى الـ35 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والصين.

pic11.jpg

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "ببالغ السرور شهدت حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة الإمارات في بكين بمناسبة الذكرى الـ35 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والصين.. أكثر من 3 عقود اتسمت في جوهرها بالتعاون البناء بما يخدم مصلحة الشعبين.. وننظر للمستقبل بتفاؤل أكبر وتطلع أكثر للعمل المشترك".

Advertisements

وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،على هامش الاحتفال، تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لمؤسسات القطاع الخاص في الإمارات والصين.

pic11.jpg

وبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأحد الماضي زيارة الصين، التقى خلالها الرئيس شي جين بينغ وعددا من كبار المسؤولين في البلاد.

وتعد الإمارات شريكا رئيسيا للصين في مشروع الحزام والطريق الذي تسعى بكين من خلاله لإحياء طريق الحرير لتعزيز حركة التجارة الدولية.

pic11.jpg

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد يشيد بالعلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا