معالم دبي تتزين بصور ولي عهد أبوظبي والرئيس الصيني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تزينت معالم إمارة دبي بصور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية والرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك في إطار زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى جمهورية الصين الشعبية.‎

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