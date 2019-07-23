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مئات الطلاب يتظاهرون بالجزائر لإطلاق سراح سجناء الرأي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

يونس بورنان - الجزائر

الثلاثاء 2019/7/23 07:17 م بتوقيت أبوظبي

جانب من مظاهرات الطلاب الجزائريين

تظاهر مئات الطلاب، الثلاثاء، في العاصمة الجزائرية للمرة الـ22 التي تتزامن مع مرور 5 أشهر عن بدء الحراك الشعبي؛ للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي واستقلال القضاء والحكم المدني.

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واحتشد الطلاب في "ساحة الشهداء" قبل أن تنطلق المظاهرة لتجوب كبرى شوارع "الجزائر الوسطى"، أبرزها "باب عزون" و"علي بومنجل" و"موريس أودان" و"العربي بن مهيدي" وسط تعزيزات أمنية كبيرة.

وحمل المتظاهرون لافتات كبيرة تحمل صورا للراحل "عبدالحميد بن باديس"، وشهيد الثورة الجزائرية العربي بن مهيدي مكتوب عليها "نوفمبرية باديسية"، وسط مشاركة واسعة من الجزائريين من مختلف الأعمار.

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وردد المتظاهرون عددا من الشعارات من بينها "ماناش طالبين المحال (لا نطلب المستحيل)، "حبينا (نريد) الاستقلال"، "الشعب يريد الحكم المدني"، "دولة مدنية ماشي"، "صحافة حرة عدالة مستقلة"، إضافة إلى شعارات أخرى تنتقد بعض وسائل الإعلام المحلية.

كما ردد المحتجون مجموعة من الأغاني الوطنية من بينها النشيد الوطني الجزائري "قسما" و"من جبالنا" وغيرها.

وتواجدت قوات الشرطة الجزائرية بكثافة في مختلف شوارع "الجزائر الوسطى" مدعومة بطائرات هليكوبتر، فيما لم تسجل أي مناوشات بين قوات الأمن الجزائرية والمتظاهرين.

مئات الطلبة يصرون على التغيير بالجزائر رغم انقضاء السنة الجامعية

مئات الطلبة يصرون على التغيير بالجزائر رغم انقضاء السنة الجامعية

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