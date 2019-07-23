- 1/2
- 2/2
يونس بورنان - الجزائرالثلاثاء 2019/7/23 07:17 م بتوقيت أبوظبي
جانب من مظاهرات الطلاب الجزائريين
تظاهر مئات الطلاب، الثلاثاء، في العاصمة الجزائرية للمرة الـ22 التي تتزامن مع مرور 5 أشهر عن بدء الحراك الشعبي؛ للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي واستقلال القضاء والحكم المدني.
الرئيس الجزائري المؤقت يقيل 6 من قيادات الجيش
واحتشد الطلاب في "ساحة الشهداء" قبل أن تنطلق المظاهرة لتجوب كبرى شوارع "الجزائر الوسطى"، أبرزها "باب عزون" و"علي بومنجل" و"موريس أودان" و"العربي بن مهيدي" وسط تعزيزات أمنية كبيرة.
وحمل المتظاهرون لافتات كبيرة تحمل صورا للراحل "عبدالحميد بن باديس"، وشهيد الثورة الجزائرية العربي بن مهيدي مكتوب عليها "نوفمبرية باديسية"، وسط مشاركة واسعة من الجزائريين من مختلف الأعمار.
وردد المتظاهرون عددا من الشعارات من بينها "ماناش طالبين المحال (لا نطلب المستحيل)، "حبينا (نريد) الاستقلال"، "الشعب يريد الحكم المدني"، "دولة مدنية ماشي"، "صحافة حرة عدالة مستقلة"، إضافة إلى شعارات أخرى تنتقد بعض وسائل الإعلام المحلية.
كما ردد المحتجون مجموعة من الأغاني الوطنية من بينها النشيد الوطني الجزائري "قسما" و"من جبالنا" وغيرها.
وتواجدت قوات الشرطة الجزائرية بكثافة في مختلف شوارع "الجزائر الوسطى" مدعومة بطائرات هليكوبتر، فيما لم تسجل أي مناوشات بين قوات الأمن الجزائرية والمتظاهرين.
كانت هذه تفاصيل خبر مئات الطلاب يتظاهرون بالجزائر لإطلاق سراح سجناء الرأي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.