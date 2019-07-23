شكرا لقرائتكم خبر عن محادثات أمريكية - تركية بشأن المنطقة العازلة في سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (اسطنبول) بدأت تركيا والولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء) محادثات لإنشاء «منطقة أمنية» في شمال سورية، تهدف إلى إنشاء منطقة عازلة بين المقاتلين الأكراد والحدود التركية. وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن «مسؤولين عسكريين من البلدين بدأوا اليوم في انقرة العمل معاً على إنشاء منطقة أمنية ستقام بشكل منسق في شمال سورية». وأضافت أنه من المقرر إجراء مزيد من المحادثات خلال الأيام المقبلة.

بدأت تركيا والولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء) محادثات لإنشاء «منطقة أمنية» في شمال سورية، تهدف إلى إنشاء منطقة عازلة بين المقاتلين الأكراد والحدود التركية. وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن «مسؤولين عسكريين من البلدين بدأوا اليوم في انقرة العمل معاً على إنشاء منطقة أمنية ستقام بشكل منسق في شمال سورية». وأضافت أنه من المقرر إجراء مزيد من المحادثات خلال الأيام المقبلة.

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