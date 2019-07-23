واشنطن: القرارات الدولية لن تحل الصراع في الشرق الأوسط

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جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) قال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات لمجلس الأمن الدولي اليوم (الثلاثاء) إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يأمل في اتخاذ قرار قريباً بشأن متى سيكشف النقاب عن خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال «الرئيس ترمب لم يقرر بعد متى سيكشف عن الجزء السياسي من الخطة، ونأمل أن يتخذ هذا القرار قريباً». وأضاف أنه لا يمكن حل الصراع على أساس التوافق الدولي أو القانون الدولي غير الحاسم وقرارات الأمم المتحدة.

قال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات لمجلس الأمن الدولي اليوم (الثلاثاء) إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يأمل في اتخاذ قرار قريباً بشأن متى سيكشف النقاب عن خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال «الرئيس ترمب لم يقرر بعد متى سيكشف عن الجزء السياسي من الخطة، ونأمل أن يتخذ هذا القرار قريباً». وأضاف أنه لا يمكن حل الصراع على أساس التوافق الدولي أو القانون الدولي غير الحاسم وقرارات الأمم المتحدة.

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