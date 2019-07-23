شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تؤكد مشاركتها في دعم الشرعية باليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (دبي) أكدت الإمارات العربية المتحدة العضو الرئيسي في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أنّها ليست بصدد مغادرة اليمن، رغم عملية إعادة الانتشار التي تنفّذها قواتها. وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في مقال رأي في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم (الثلاثاء) «فقط لتوضيح الأمر، الإمارات وبقية التحالف لا تغادر اليمن». وأكد قرقاش «سنعمل بشكل مختلف و حضورنا العسكري باق. وبما يتوافق مع القانون الدولي.. سنواصل تقديم المشورة ومساعدة القوات اليمنية المحلية». وكانت الإمارات أعلنت بداية الشهر الجاري عن خفض في قواتها في مناطق عدة باليمن ضمن خطة «إعادة انتشار» لأسباب «استراتيجية وتكتيكية».

أكدت الإمارات العربية المتحدة العضو الرئيسي في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أنّها ليست بصدد مغادرة اليمن، رغم عملية إعادة الانتشار التي تنفّذها قواتها. وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في مقال رأي في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم (الثلاثاء) «فقط لتوضيح الأمر، الإمارات وبقية التحالف لا تغادر اليمن». وأكد قرقاش «سنعمل بشكل مختلف و حضورنا العسكري باق. وبما يتوافق مع القانون الدولي.. سنواصل تقديم المشورة ومساعدة القوات اليمنية المحلية». وكانت الإمارات أعلنت بداية الشهر الجاري عن خفض في قواتها في مناطق عدة باليمن ضمن خطة «إعادة انتشار» لأسباب «استراتيجية وتكتيكية».

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