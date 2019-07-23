الشارع السوداني يطالب بمحاسبة المسؤولين عن مقتل المتظاهرين

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم) تظاهر مئات الطلاب في وسط العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم (الثلاثاء)، مطالبين بحكم مدني وبمحاسبة المسؤولين عن مقتل زملاء لهم خلال الاضطرابات السياسية المستمرة منذ أشهر. وتأتي التظاهرة بعد التوقيع الاسبوع الماضي على اتفاق تقاسم السلطة بين قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري الحاكم، إلا أن المفاوضات لم تتطرق بعد إلى محاسبة المسؤولين عن المئات الذين قتلوا منذ اندلاع التظاهرات فيديسمبر الماضي.

تظاهر مئات الطلاب في وسط العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم (الثلاثاء)، مطالبين بحكم مدني وبمحاسبة المسؤولين عن مقتل زملاء لهم خلال الاضطرابات السياسية المستمرة منذ أشهر. وتأتي التظاهرة بعد التوقيع الاسبوع الماضي على اتفاق تقاسم السلطة بين قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري الحاكم، إلا أن المفاوضات لم تتطرق بعد إلى محاسبة المسؤولين عن المئات الذين قتلوا منذ اندلاع التظاهرات فيديسمبر الماضي.

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