حكومة مدبولي تعقد غدًا أول اجتماع لها في مدينة العلمين الجديدة

تعقد حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ، غدا، الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي لأول مرة بمقر مجلس الوزراء الجديد بمدينة العلمين الجديدة.

ويناقش الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات ومدى متابعة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لاقامة هذه المشروعات.

ويتضمن الاجتماع استكمال رئيس الوزراء لمتابعة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، وخاصة التى تمس الحياة اليومية للمواطنين كما يبحث الاجتماع يبحث آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.