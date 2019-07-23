عبد المهدي: العراق سيؤدي دورًا مهمًا في تخفيف التصعيد بالمنطقة

لفت رئيس الوزراء ​العراق​ي ​عادل عبد المهدي​ إلى "أننا نؤكد على مبدأ حماية الممرات المائية"، مشيرًا إلى أن "العراق سيؤدي دورًا مهمًا في تخفيف التصعيد في المنطقة".

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