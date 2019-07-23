ترامب هنأ جونسون بفوزه برئاسة وزراء بريطانيا: سيكون رائعا

هنأ الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، وزير الخارجية البريطانية الأسبق ​بوريس جونسون​ بفوزه برئاسة وزراء ​بريطانيا​. وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ جونسون "سيكون رائعًا".

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