صحيفة تركية: أصول رئيس وزراء بريطانيا الجديد عثمانية

كشفت صحيفة "حرييت ديلي نيوز" التركية عن أن "أصول رئيس وزراء ​بريطانيا​ الجديد، ​بوريس جونسون​، تعود إلى أصول عثمانية"، موضحةً أن "جونسون، الذي يرفع راية "​بريكست​" من أجل مغادرة بريطانيا ​الاتحاد الأوروبي​، تعود جذوره إلى عائلة عثمانية تولت مناصب حيوية خلال حقبات مختلفة في ​العهد العثماني​".

وأوضحت أن "جونسون تعود جذور عائلته إلى وزير الداخلية العثماني الشهير، علي كمال"، مشيرةً إلى أن "جد جونسون، كان علي كمال، الصحفي والسياسي العثماني الشهير، الذي كان معارضا لحرب ​الاستقلال​ التركية 1919-1923، وكان يشغل في السابق منصب وزير الداخلية وعاد علي كمال، جد جونسون في المنفى سنوات طويلة، ليتربى جونسون في أجواء أوروبية كاملة، حيث كان والده السياسي البريطاني البارز، ستانلي جونسون، والذي كان عضوا عن ​حزب المحافظين​ في ​البرلمان الأوروبي​ منذ عام 1979 حتى عام 1984".