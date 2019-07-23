لودريان: نعمل على تشكيل فريق مع بريطانيا وألمانيا لمراقبة الخليج العربي

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان أن "بلاده تعمل مع بريطانيا والمانيا لتشكيل فريق عمل لمراقبة الوضع في الخليج العربي".
وأكد لوديان في كلمة أمام أعضاء البرلمان "أننا نعمل على تأسيس مبادرة أوروبية ، مع بريطانيا والمانيا لضمان وجود مهمة لمراقبة الأمن البحري منطقة الخليج العربي".
وأشار إلى أن "تهدئة التوتو في المنطقة ضرووية بعد أيام من احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز".
هذا وكانت بريطانيا قد دعت في وقت سابق إلى تشكيل قوة بحرية لضمان الملاحة في المنطقة ، خاصة بعد احتجاز الحرس الثوري الإيراني لناقلة نفط إيرانية في مضيق هرمز.
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