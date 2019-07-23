لودريان: نعمل على تشكيل فريق مع بريطانيا وألمانيا لمراقبة الخليج العربي

أعلن وزير الخارجية الفرنسي ​جون إيف لودريان​ أن "بلاده تعمل مع ​بريطانيا​ و​المانيا​ لتشكيل فريق عمل لمراقبة الوضع في ​الخليج العربي​".

وأكد لوديان في كلمة أمام أعضاء البرلمان "أننا نعمل على تأسيس مبادرة أوروبية ، مع بريطانيا والمانيا لضمان وجود مهمة لمراقبة ​الأمن​ البحري منطقة الخليج العربي".

وأشار إلى أن "تهدئة التوتو في المنطقة ضرووية بعد أيام من احتجاز ​إيران​ ل​ناقلة نفط​ بريطانية في ​مضيق هرمز​".

هذا وكانت بريطانيا قد دعت في وقت سابق إلى تشكيل قوة بحرية لضمان الملاحة في المنطقة ، خاصة بعد احتجاز ​الحرس الثوري الإيراني​ لناقلة نفط إيرانية في مضيق هرمز.