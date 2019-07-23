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رئاسة أفغانستان دعت لتوضيح تصريحات ترامب حول محوها من على وجه الأرض

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طالبت ​الرئاسة الأفغانية​ بـ"توضيح تصريحات الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​"، الّتي لفت فيها إلى "أنّه قادر على الانتصار في الحرب الأفغانية خلال عشرة أيام فقط بمحوها من على وجه الأرض، لكنّه لا يريد قتل عشرة ملايين شخص".

وأكّدت في بيان، أنّ "الأمة الأفغانية لم ولن تسمح أبدًا لأيّ قوّة أجنبيّة بتحديد مصيرها"، مركّزةً على أنّه "بينما تدعم ​الحكومة الأفغانية​ جهود ​الولايات المتحدة الأميركية​ لإحلال السلام في ​أفغانستان​، تؤكّد الحكومة أنّ رؤساء الدول الأجنبية لا يمكنهم تحديد مصير أفغانستان في غياب القيادة الأفغانية".

وكان ترامب قد أدلى بهذه التصريحات عقب اجتماع مع رئيس الوزراء ال​باكستان​ي ​عمران خان​ في "​البيت الأبيض​" يوم الإثنين. وأعرب أيضًا عن تفاؤله بأنّ باكستان يمكن أن تساعد في التوسّط للتوصّل إلى تسوية سياسيّة لإنهاء الحرب المستمّرة منذ 18 عامًا في أفغانستان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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