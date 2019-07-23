لفت نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، في مؤتمر صحفي، "أننا في عهد جديد ويمكن لأي أحد أن يعبر عن رأيه"، مشيرًا إلى أن "الخلافات جعلت التغيير بلا معنى وأخاف من حدوث أشياء غير محسوبة".
وأكّد حميدتي "أننا نريد أفعالا لا كلاما ونريد سلاما حقيقيا"، موضحًا "أننا نحن من يبحث عن الحقائق وأي شخص يجب أن يحصل على حقوقه"، مشددًا على أن "التأخير ليس من مصلحة أحد".
واعتبر "أننا لسنا ضد المدنية أو الشباب، بل يجب الاستفادة من التغيير والنظام السابق أكثر المستفيدين حتى الآن".
كانت هذه تفاصيل خبر حميدتي: نريد أفعالًا لا كلامًا وسلامًا حقيقيًا في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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