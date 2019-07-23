أكّد مبعوث الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ للمنطقة ​جيسون غرينبلات​ أن "الخطة الأميركية للسلام ليست غامضة وستقدم ​تفاصيل​ كافية للتنازلات الضرورية"، داعيًا "الفلسطينيين للتخلي عن رفض خطة للسلام لم يطلعوا عليها بعد".

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كانت هذه تفاصيل خبر غرينبلات: أدعو الفلسطينيين للتخلي عن رفض خطة للسلام لم يطلعوا عليها بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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