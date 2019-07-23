أكّد قائد ​القوات​ البحرية في ​الحرس الثوري الإيراني​ ​علي رضا تنكسيري​ أن "لدينا تسجيلات صوتية للقوات الأميركية والبريطانية وهي تخاطب قوات ​دول الخليج​ بكلمات مهينة ويقولون لهم "اخرسوا".

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كانت هذه تفاصيل خبر تنكسيري: لدينا تسجيلات صوتية للقوات الأميركية والبريطانية تقول "اخرسوا" لقوات دول الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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