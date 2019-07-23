فيصل المقداد: سوريا تدعم الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال

شدد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على "دعم سوريا شعباً وقيادة للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي وحقه في تقرير مصيره وخاصة في ظل المحاولات الحثيثة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبعض الدول الأوروبية وأدواتهم في المنطقة لتصفية القضية الفلسطينية عبر ما يسمى "صفقة القرن"، موضحاً أن "هذه الصفقة لن تحقق أهدافها لأن إرادة الشعب الفلسطيني والعربي أقوى من مخططاتهم الدنيئة".
وخلال لقائه وفداً من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة عزام الأحمد، دان المقداد "سياسة هدم المنازل التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين في إطار تنفيذ مخططاتها"، معتبراً أن "ذلك جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مطالباً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتصدي لهذه الأعمال الإجرامية"، مؤكداً وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة هذه التحديات".
وأكد المقداد أن "نضال الشعب السوري ضد الإرهاب ونضال الشعب الفلسطيني ضد المخططات والاعتداءات الإسرائيلية والأميركية هو نضال واحد يخدم أهداف الأمة العربية في مواجهة التحديات المصيرية".
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