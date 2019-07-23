فيصل المقداد: سوريا تدعم الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال

شدد نائب وزير الخارجية السوري ​فيصل المقداد​ على "دعم ​سوريا​ شعباً وقيادة للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي وحقه في ​تقرير​ مصيره وخاصة في ظل المحاولات الحثيثة لإدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وبعض الدول الأوروبية وأدواتهم في المنطقة لتصفية ​القضية الفلسطينية​ عبر ما يسمى "​صفقة القرن​"، موضحاً أن "هذه الصفقة لن تحقق أهدافها لأن إرادة ​الشعب الفلسطيني​ والعربي أقوى من مخططاتهم الدنيئة".

وخلال لقائه وفداً من اللجنة التنفيذية ل​منظمة التحرير الفلسطينية​ برئاسة ​عزام الأحمد​، دان المقداد "​سياسة​ هدم المنازل التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين في إطار تنفيذ مخططاتها"، معتبراً أن "ذلك جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مطالباً ​الأمم المتحدة​ و​المجتمع الدولي​ بالتصدي لهذه الأعمال الإجرامية"، مؤكداً وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة هذه التحديات".

وأكد المقداد أن "نضال ​الشعب السوري​ ضد ​الإرهاب​ ونضال الشعب الفلسطيني ضد المخططات والاعتداءات الإسرائيلية والأميركية هو نضال واحد يخدم أهداف الأمة العربية في مواجهة التحديات المصيرية".