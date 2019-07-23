جمالي: الحريري أبلغني بأنه ليس معنيا لا هو ولا المستقبل بمشروع مطمر النفايات في الفوار

أكّدت النائبة ​ديما جمالي​، في بيان، أن "أبناء ​الشمال​ يعيشون منذ عدة أيام على وقع كلام بدء إنشاء مطمر للنفايات في منطقة الفوار، واتهام رئي سمجلس الوزراء ​سعد الحريري​ و"​تيار المستقبل​" بأنهم يدعمون هذه الخطوة ويقفون خلفها دون العودة الى أهل المنطقة وأخذ رأيهم حيال الموضوع، خصوصًا في ظل الحديث عن الأضرار البيئية والصحية التي سيخلفها هذا المشروع فيما لو جرى تنفيذه على أرض الواقع".

ولفتت جمالي إلى "أنني ومن موقعي التشريعي والشعبي، وعطفًا على الثقة التي منحني إياها أهلي في الشمال، عمدت فور عودتي من الخارج الى التواصل المباشر مع الحريري حيال هذه القضية حيث أبلغني بأنه ليس معنيًا تمامًا لا هو ولا أي شخص في "تيار المستقبل" بهذا المشروع، وبأن كل ما يثار في هذا الشأن تهويل اعلامي لا أكثر ولا أقل. وأكد لي الحريري أن أي معالجة حقيقية أو حل أو طرح جدي، لا بد أن تتم مناقشته مع أهل المنطقة وفاعلياتها لأخذ موافقتهم عليه مسبقًا قبل الشروع في تنفيذه"، مشددة على "أنني أعاهد أهلي في ​طرابلس​ و​البداوي​ وكل الشمال بالوقوف الى جانبهم في هذه القضية للوصول الى الحل الذي يرتضونه لأنفسهم يضمن بالدرجة الأولى صحتهم وصحة أطفالهم ومن ثم يحافظ على نظافة المنطقة ويجنبها مزيدا من ​التلوث​".