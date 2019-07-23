مصلحة الليطاني طلبت رفع التعدي على استملاكها من بحيرة القرعون

اعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ في بيان ، انها "وجهت كتابين الى كل من النائب ​العام المالي​ و​محافظ​ ​البقاع​ ​كمال ابو جوده​ طلبت بموجبهما رفع تعدي جمعية الكشاف المسلم على استملاكها من ​بحيرة القرعون​ بحيث تبلغ المساحة المعتدى عليها 13152 مترا مربعا، ليصار بعدها الى وضع المساحات في تصرف ​اتحاد بلديات البحيرة​ لاقامة محمية طبيعية".

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