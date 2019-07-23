وسام شروف: عدم انعقاد مجلس الوزراء واخذ القرار الصائب خطأ وخطيئة بحق الوطن

رد عضو المجلس السياسي في الحزب "الديمقراطي اللبناني" ​وسام شروف​ على الكلام الصادر عن أمين سر كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أنور الخليل​ بالقول "ثمّة بعض الأصوات، التي تعلو هنا وهناك في محاولة للفت الانتباه، او لتأكيد الولاءات وإثبات الوجود، متجاوزة كل الاصول التوحيدية والمعروفية في التحدث عن وزير تعرض لمحاولة اغتيال مكتملة الاوصاف وواضحة المعالم".

وفي باين له، طالب شروف بـ"ضرورة انعقاد ​مجلس الوزراء​، وتحويل ملف كمين قبر شمون المسلّح الى ​المجلس العدلي​، ان لم يكن بالاجماع فبالتصويت وفق الاطر الدستورية ، ونحن راضون بالنتيجة سلفا وليتحمل الوزراء الكرام وزر موقفهم وقرارهم امام الرأي العام. فمن يعطل ​الحكومة​ هو من لديه الصلاحية للدعوة لانعقادها ولا يدعو لذلك مراعاة للبعض ولعدم احراجهم وليس اي احد اخر".