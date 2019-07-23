أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّ "دورية من مخابرات الجيش اللبناني، أوقفت في بلدة الخيام قضاء مرجعيون، السوري "أ. خ. أ" على خلفيّة دخوله المنطقة خلسةً وعدم امتلاكه أوراقًا ثبوتيّة، و"ع. م. أ" على خلفيّة انتهاء صلاحيّة إقامته".
وأوضح أنّه "تمّ تسليمهما إلى الشرطة العسكرية في ثكنة مرجعيون للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مخابرات الجيش أوقفت سوريَين بالخيام لدخول أحدهما خلسة وانتهاء صلاحية الآخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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