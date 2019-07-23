النشرة: مخابرات الجيش أوقفت سوريَين بالخيام لدخول أحدهما خلسة وانتهاء صلاحية الآخر

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​، بأنّ "دورية من ​مخابرات الجيش اللبناني​، أوقفت في بلدة ​الخيام​ قضاء ​مرجعيون​، السوري "أ. خ. أ" على خلفيّة دخوله المنطقة خلسةً وعدم امتلاكه أوراقًا ثبوتيّة، و"ع. م. أ" على خلفيّة انتهاء صلاحيّة إقامته".

وأوضح أنّه "تمّ تسليمهما إلى ​الشرطة العسكرية​ في ثكنة مرجعيون للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني".