جريصاتي: لبنان كله سيدفع ثمن النفايات ونتمنى إلغاء المزايدات السياسية بالموضوع

أكد وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ في تصريح له بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بملف ​النفايات​ أنه "لا يمكن القيام بمزايدات في ملف النفايات و​لبنان​ كله سيدفع ثمن النفايات، نتمنى إلغاء المزايدات السياسية فهذا الموضوع وطني ويجب على الجميع تحمل المسؤوليات"، مشيراً إلى أن "هناك الكثير من الحلول لكن لا يوجد حلولاً سحرية بخصوص ​مشكلة النفايات​".

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