لفت ​رئيس الجمهورية​ السابق ​ميشال سليمان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "مشكلة ​لبنان​ كانت ولا تزال في سيادة ​الدولة​، والبحث والتجاذب هو حول ​تفاصيل​ ومواضيع ثانوية او تلك التي تستلزم قبل كل شيء تحقيق هذه السيادة".

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كانت هذه تفاصيل خبر ميشال سليمان: مشكلة لبنان كانت ولا تزال في سيادة الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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