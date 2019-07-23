- 1/2
- 2/2
لفت المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي إلى أن "معاومات استخبارية جديدة في مجلس الامن كشفت أن "إيران وجهات سورية تقوم بتهريب مواد ثنائية الاستخدام الى لبنان من خلال مرفأ بيروت بهدف تعزيز تطوير مشروع "حزب الله" لإنتاج الصواريخ".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشار أدرعي إلى أن "إيران من خلال فيلق القدس تستخدم مرفأ بيروت لنقل مواد ثنائية الاستخدام الى "حزب الله" حيث أصبح الميناء كأنه تابع للحزب"، مشيراً إلى أن "إيران و"حزب الله" تستخدم جهات سورية تقوم بشراء مواد ثنائية الاستخدام من شركات أجنبية وتقوم بنقله الى لبنان عبر مرفأ بيروت بعد ان تخدع الشركات الأجنبية وتخفي هدف المواد الحقيقي- منشات انتاج الصواريخ التابعة لـ"حزب الله".
وأضاف "يستخدم "حزب الله" المنشآت المدنية التابعة للحكومة اللبنانية بهدف نقل وسائل قتالية بما يشكل خرقًا فادحًا للقرار 1701، بعد المعابر الحدودية والمطار أصبح مرفأ بيروت هو هدف تهريب الأسلحة وتعريض سكان لبنان للخطر، لوينتا راح تبقوا مغمّضين عيونكن؟".
كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي: "حزب الله" يحصل على مواد لصناعة الصواريخ عبر مرفأ بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.