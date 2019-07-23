CBS: واشنطن ربما أسقطت طائرتين إيرانيتين مسيرتين الأسبوع الماضي

أفادت قناة "CBS" بأن "​واشنطن​ قد تكون قد أسقطت طائرتين إيرانيتين مسيرتين الأسبوع الماضي".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اعلن الاسبوع الماضي أنّ سفينة عسكرية أميركية كانت تبحر في مضيق هرمز الخميس أسقطت طائرة إيرانية مسيّرة بعدما اقتربت منها لمسافة خطرة. واوضح إنّ الطائرة الإيرانية المسيّرة اقتربت من سفينة الإنزال الأميركية "يو أس أس بوكسر" أقلّ من ألف متر، مما دفع بالسفينة الحربية إلى القيام "بعمل دفاعي" أسفر عن "تدمير الطائرة المسيّرة في الحال".

وشدّد ترامب على أنّ الطائرة الإيرانية "عرّضت للخطر سلامة السفينة وطاقم السفينة".

فيما اعلن وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ إنه لا علم له بفقدان ​طائرة​ مسيرة إيرانية فوق ​مضيق هرمز​.