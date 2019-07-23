كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات وباكستان تتفقان على تعزيز قواتهما البحرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفقت باكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز التعاون الثنائي بين قواتهما البحرية في مختلف المجالات.

وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم (الثلثاء)، أن الاتفاق جاء خلال الزيارة التي يقوم بها رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الأدميرال ظفر محمود عباسي حالياً إلى دولة الإمارات.

وأضافت أن الأدميرال عباسي أجرى سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين الإماراتيين في مقدمتهم وكيل وزارة الدفاع الإماراتية مطر الظاهري، وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون الدفاعي بين البلدين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى عباسي بكل من قائد القوات البحرية الإماراتية اللواء الركن بحري طيار سعيد بن حمدان آل نهيان ورئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن حمد الرميثي وبحث معهما الأمور المهنية والفنية ذات الاهتمام المشترك بين القوات البحرية في البلدين.