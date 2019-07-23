كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة علي حرائق الغابات في وسط البرتغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات اليوم الثلاثاء أن حرائق الغابات التي اندلعت يوم السبت في فيلا دي ري في منطقة كاستيلو برانكو بوسط البرتغال وتسببت في إصابة حوالي 40 شخصًا، قد تم السيطرة عليها.

ذكرت وكالة الأنباء البرتغالية لوسا أن لويس بيلو كوستا، قائد مجموعة المنطقة الجنوبية المركزية التابعة للسلطة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية قال في مؤتمر صحفي في الساعة 13 مساءً بالتوقيت المحلي، إن الحرائق "هيمنت".

ولا يزال رجال الإطفاء يعملون في الموقع لمنع تكرار النيران.

ووفقًا لموقع الهيئة الوطنية للحماية المدنية في الساعة 13:30 ظهرًا، 1،034 من رجال الإطفاء، 331 مركبة، 5 طائرات هليكوبتر ما زالت تعمل في فيلا دي ري.

