كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح أول معرض صناعي بين الصين وأوغندا بدعوات لإقامة شراكات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح أول معرض للتعاون في مجال القدرات الصناعية بين الصين وأوغندا اليوم الثلاثاء في العاصمة الأوغندية كمبالا مع دعوات لإقامة شراكات.

وتشارك 43 شركة من 12 مقاطعة في الصين في المعرض الذي يسعى لاستكشاف فرص الاستثمار في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

وقال تشنغ تشوتشيانغ، السفير الصيني لدى أوغندا أثناء حديثه في حفل الافتتاح، إنه يأمل أن تجلب التجربة الصينية فرصًا جديدة لتعقب التصنيع في أوغندا.

وقال المبعوث إن العاصمة الصينية والمعدات والتكنولوجيا ستوفر فرصًا جديدة لأوغندا لتسريع عملية التصنيع.

وقال تشنغ "من المأمول أن يكون لممثلي قطاع الأعمال والعارضين الذين يحضرون المعرض تبادلات متعمقة وإقامة اتصالات واستكشاف فرص للتعاون في مجال التنمية".

Advertisements

كما أشار إلى أن السفارة تعمل عن كثب مع الحكومة الأوغندية لتنفيذ المبادرات الرئيسية الثمانية التي أعلنتها الصين في سبتمبر الماضي في قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي، تغطي المبادرات مجالات مثل الترويج الصناعي، وربط البنية التحتية، وتيسير التجارة، والتنمية الخضراء.

وقال أوليفر كيغونجو، رئيس الغرفة الوطنية الأوغندية للتجارة والصناعة، إن المعرض يجب أن يستخدم كمنصة لتعميق التعاون التجاري بين الصين وأوغندا.

وقال كيغونجو "أحث بقوة جميع الشركات المشاركة في هذا المعرض على الاستفادة وتحقيق تدخلات تجارية جادة تتعلق بإقامة تجارة واستثمار ملموسين".

كما يعد المعرض الذي يستمر أربعة أيام هو الثالث في أفريقيا بعد أن عقدت مثل هذه الأحداث في كينيا وإثيوبيا في نوفمبر وديسمبر 2018 على التوالي.

