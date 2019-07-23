كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرية الإيرانية: طهران تراقب جميع السفن الأمريكية في منطقة الخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال قائد البحرية الايرانية الادميرال حسين خانزادي، اليوم الثلاثاء إن ايران تراقب كل السفن الامريكية في منطقة الخليج ولها أرشيف من صور تحركاتها اليومية.

ووصلت إيران والولايات المتحدة إلى حافة الحرب الشهر الماضي بعد أن أسقطت الجمهورية الإسلامية طائرة أمريكية بدون طيار، مما أدى إلى شن هجوم انتقامي قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإيقافه في اللحظة الأخيرة.

وتصاعد التوتر أيضا بين إيران وبريطانيا بعد أن استولت الجمهورية الإسلامية على ناقلة ترفع العلم البريطاني يوم الجمعة الماضي لأنها اصطدمت بسفينة صيد، وفقًا لمسؤولين إيرانيين.

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واستولت قوات المارينز الملكية البريطانية على ناقلة إيرانية قبالة ساحل جبل طارق في أوائل يوليو، متهمة إياها بانتهاك العقوبات على سوريا.

وقال خانزادي: "نلاحظ جميع سفن العدو، ولا سيما (سفن) أمريكا، من نقطة إلى أخرى من أصلها حتى اللحظة التي تدخل فيها المنطقة"، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل الصور باستخدام طائرات إيرانية بدون طيار.

وأضاف: "إن إيران ستجري مناورات بحرية مشتركة مع الدول المتحالفة معها لأول مرة بحلول نهاية السنة التقويمية الإيرانية، والتي هي في مارس 2020.