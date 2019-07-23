وتتوالى الانتحارات.. عشريني يشنق نفسه بعد صلاة الفجر 

أقدم عشريني، فجر اليوم الثلاثاء، على الانتحار شنقا داخل غرفته في مسكن أسرته، في دوار تشكوين في جماعة مزوضة، نواحي شيشاوة.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الهالك، الذي يبلغ من العمر 19 سنة، عمد مباشرة بعد صلاة الفجر إلى تثبيت حبل مشنقته، على عمود سقف غرفته الخاصة، واضعا بذلك حد لحياته.

وأضاف المصدر ذاته أن والدة الهالك فوجئت لحظة ولوجها إلى غرفة ابنها، صباح اليوم، بوجوده جثة هامدة معلقة، ما خلف صدمة قوية لدى عائلته وأصدقائه، قبل أن يتم إخبار السلطات بالواقعة.

وفور علمها بالواقعة، هرعت السلطات المحلية، وعناصر الدرك الملكي إلى عين المكان، حيث فتح تحقيقا لمعرفة ملابسات الانتحار، في انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات القضائية، التي فتحت بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش.