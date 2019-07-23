سنبلة وياسين صواب في افتتاح مهرجان الطفل بتازة.. تكريم ولقاء مع أطفال المدينة-فيديو

فيديو: عبد الله آيت الشريف

عاش أطفال مدينة تازة، صبيحة اليوم الثلاثاء، أجواء مميزة، في افتتاح المهرجان الدولي لسينما الطفل، بحضور مقدمة برامج الأطفال والممثلة فاطمة الزهراء الإبراهيمي، والممثل ياسين صواب.

وقدم أطفال مشاركون في حفل الافتتاح أغاني مميزة، انطلق بها الحفل، قبل تكريم ضيفيه سنبلة وياسين صواب.

وعبر كل من ياسين وسنبلة في تصريحاتهما ل”اليوم 24″، عن سعادتهما بتكريمهما ولقاء أطفال مدينة تازة، التي تحتضن فعاليات الدورة الثانية من المهرجان الدولي لسينما التنوع، والذي نظم بالموازاة معه مهرجان الطفل في بادرة غير مسبوقة في المهرجانات الوطنية.

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وتستمر أنشطة مهرجان الطفل إلى غاية يوم السبت المقبل، بتنظيم ورشات متعلقة بمهن السينما، وعرض ل4 أفلام ولقاء نجوم معروفين من بينهم الإعلامي صامد غلان الذي يكرم في حفل الاختتام.

يذكر أن فعاليات المهرجان الدولي لسينما التنوع بتازة مستمر إلى غاية 27 يوليوز الحالي، ويلتقي فيه المدينة مع أفلام تعرض في المسرح، وساحات المدينة.