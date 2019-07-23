وجبة “سيكوك” ترسل أزيد من 20 عاملا إلى قسم المستعجلات في طنجة

تعرض 26 عاملا، أمس الاثنين، في طنجة، إلى تسمم جماعي، مباشرة بعد تناولهم لوجبة “سيكوك” خلال استراحة غذائية من العمل، في منطقة العوامة.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن الضحايا هم عمال بناء في أحد الأوراش، كانوا في استراحة لتناول وجبة الغداء، قبل أن يتحول الأمر إلى تسمم جماعي، جرى على إثره نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضافت المعطيات ذاتها أن أغلب المصابين غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاجات اللازمة، فيما تم إخضاع آخرين لعملية غسيل المعدة.