قبل مواجهة الرجاء وديا.. بيتيس يتعاقد مع نبيل فقير

أكد نادي ريال بيتيس الإسباني لكرة القدم تعاقده، بشكل رسمي، مع اللاعب نبيل فقير، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادما إليه من أولمبيك ليون الفرنسي.

وأعلن الموقع الرسمي للنادي الأندلسي أن فقير وقع في كشوفاته عقدا يمتد إلى أربعة مواسم، بعد توصله إلى اتفاق مع فريقه السابق، أولمبيك ليون.

وتدرج نبيل فقير، البالغ من العمر 26 سنة، في جميع الفئات السنية لفريقه الفرنسي، قبل أن يظهر لأول مرة مع الفريق الأول، عام 2013، علما أنه ساهم في تتويج المنتخب الفرنسي بكأس العالم، الصيف الماضي في روسيا.

ويأتي ضم ريال بيتيس للاعب الفرنسي، قبل أسبوعين من مواجهته الودية للرجاء الرياضي، والمقرر إجراؤها، يوم 4 غشت المقبل، في المركب الرياضي محمد الخامس في مدينة الدارالبيضاء.