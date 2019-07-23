رئيس بلدية المهدية يفارق الحياة بعد أيام من تعرضه لحادث سير

توفي صباح اليوم الثلاثاء، خليل يحياوين، رئيس بلدية مهدية، بعد أيام من تعرضه لحادث سير خطير على مقربة من مدينة مكناس.

رئيس بلدية المهدية الاستقلالي، كان قد تعرض لحادث ليلة الخميس الماضي، عندما كان قادما من مكناس نحو مدينة القنيطرة.

وكانت مصالح الأمن والوقاية المدنية قد حلت بالمكان الذي تعرض فيه يحياوين للحادث، حيث تم نقله إلى مستشفى الشيخ زايد بالعاصمة الرباط، قبل أن يفارق الحياة اليوم الثلاثاء.

ومباشرة بعد شيوع خبر وفاته، تداول منتخبون في جماعات القنيطرة الخبر بتأثر، مقدمين التعازي لعائلة الفقيد، ولحزب الاستقلال.