أزيد من 37 كلغ من الشيرا و10 آلاف أورو..حصيلة 24 ساعة من عمليات متفرقة بباب سبتة

حجزت عناصر الفرقة المشتركة بين الأمن الوطني والجمارك بمعبر باب سبتة، 37,5 كلغ من مخدر الشيرا وأزيد من 10 آلاف أورو غير مصرح بها، في عمليات متفرقة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكشف مصدر جمركي لوكالة المغرب العربي للأنباء أن عناصر الفرقة المشتركة، بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للأمن الوطني، أحبطت 18.5 كلغ من مخدر الشيرا على شكل صفائح، بعد تفتيش دقيق لسيارة خفيفة مرقمة بإسبانيا مكنت من العثور على هذه الكمية من المخدرات مدسوسة في مخبأ معد على مستوى خزان الوقود.

وأبرز المصدر ذاته أنه تم تسليم سائق السيارة، الإسباني الجنسية، ومرافقه، الروسي الجنسية، إلى الشرطة القضائية لاستكمال التحقيق في العملية.

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وفي عملية ثانية، أشار المصدر نفسه إلى أن فرقة المراقبة المشتركة قامت بإجهاض عملية تهريب 19 كلغ من مخدر الشيرا مدسوسة في مخابئ معدة على مستوى أرضية سيارة خفيفة مرقمة بالمغرب، موضحا أن سائق السيارة، مغربي من ذوي السوابق في التهريب، أحيل على الشرطة القضائية لاستكمال التحقيقات.

واسترسل المصدر ذاته، أن عناصر الجمارك تمكنت في عملية أخرى بمعبر الثغر المحتل سبتة، من حجز10 آلاف و 250 أورو لدى مواطن مغربي مقيم بالخارج كان ينوي إخراجها دون الحصول على ترخيص من لدن المؤسسات المالية المختصة.