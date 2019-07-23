صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري، متوقّعًا نموا بنسبة 3,2% لهذه السنة، و3,5% للعام 2020، بتراجع 0,1 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة الصادرة في نيسان/ إبريل، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

ووصف صندوق النقد وضع الاقتصاد، بأنه "معتدل" و"متباطئ" في ظل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة ومسار بريكست الصعب في أوروبا، غير أنه رفع توقعاته للنمو في الدول المتقدمة للعام 2019 بزيادة 0,1 نقطة مئوية لهذا العام.

وقال إن "النمو المتوقع في 2020 غير مستقر" ويفترض تحقق "استقرار في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وإحراز تقدم نحو حل الخلافات في السياسات التجارية".

Advertisements

وبالنسبة للولايات المتحدة فقد رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي بمقدار ثلاثة أعشار وصولا إلى 2,6 بالمئة لعام 2019، لكن ضعف الطلب لأسباب منها النزاعات التجارية وفرض الرسوم، يشير إلى "تراجع الزخم في الجزء المتبقي من العام".

ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأميركي بعد ذلك تباطؤا ليسجل 1,9 بالمئة في 2020.

وخفض الصندوق توقعاته للصين في 2019 بـ0,1 نقطة ليسجل النمو 6,2 بالمئة في 2019 و6,0 بالمئة في 2020.