ظريف يهنئ جونسون ويحذر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هنأ وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، بوريس حونسون على فوزه برئاسة الحكومة البريطانية خلفا لتيريزا ماي، لكنه حذر من أن إيران تعتزم حماية الخليج.

وقال ظريف في تغريدة "أهنئ نظيري السابق، بوريس جونسون، الذي أصبح رئيس وزراء" لبريطانيا.

وأضاف "لدينا سواحل بطول 1500 ميل على الخليج الفارسي (الخليج العربي). هذه مياهنا وسوف نحميها"، وذلك في ظل الأزمة القائمة بين البلدين حول الاحتجاز المتبادل لناقلتي نفط.

وتابع ظريف أن "إيران لا تريد المواجهة"، لكن قرار حكومة ماي احتجاز ناقلة "غريس 1" الإيرانية في مياه جبل طارق "بأمر من الولايات المتحدة هو فعل قرصنة واضح بكل بساطة".

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وأرفق ظريف تغريدته بفيديو يقول فيه "نحن مسؤولون عن أمن وحرية الملاحة في الخليج الفارسي".

ورأى أنه "من الأفضل فعلا ألا تقحم المملكة المتحدة نفسها في تنفيذ مؤامرات" واشنطن والسعودية والإمارات وإسرائيل ضد إيران.

يذكر أن وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، الذي كان ينافس جونسون على رئاسة الوزراء، كان قد أعلن يوم أمسن الإثنين، أن لندن تريد تشكيل مهمة حماية بحرية "بقيادة الأوروبيين" في منطقة الخليج "بأسرع وقت ممكن".

ويأتي ذلك بعد أن احتجز الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، في مضيق هرمز ناقلة "ستينا إيمبيرو" التي يملكها سويدي وترفع العلم البريطاني بعد 15 يوما من احتجاز البريطانيين ناقلة "غريس 1".