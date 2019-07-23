صور جوية تكشف محاصرة زوارق إيرانية للناقلة البريطانية

أظهرت صور جوية ناقلة النفط البريطانية التي استولت عليها القوات الإيرانية أثناء عبورها من مضيق هرمز؛ حيث ظهرت السفينة محاصرة بزوارق عسكرية تابعة لمليشيا الحرس الثوري الإيراني.



وقالت صحيفة "الصن" البريطانية، في تقرير نشرته، الثلاثاء، إن الصور تُظهر ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" في ميناء بندر عباس، بعد الاستيلاء عليها في مضيق هرمز.

وأضافت أن الصور ظهرت بعد ساعات من تعهد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت بحماية السفن في الخليج بقوة حماية بحرية أوروبية، في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات مع إيران.





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حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، إيران من عواقب وخيمة إذا لم تفرج إيران عن الناقلتين اللتين تم اختطافهما خلال عبورهما مضيق هرمز.

وكانت الشركة السويدية المشغلة لناقله النفط أكدت، السبت، أنها لا تزال غير قادرة على الاتصال بالناقلة وأنها لم تعد تحت سيطرة الطاقم.





وأضافت الشركة أن الناقلة ملتزمة تماماً بجميع قواعد الملاحة ولم تخترقها، وتضم 23 فرداً من الهند وروسيا ولاتفيا والفلبين.

وباتت إيران تهدد حركة الملاحة الدولية بمضيق هرمز، أهم ممر مائي في العالم، بعد اختطاف الحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة، ناقلتي نفط بريطانيتين إحداهما تسمى "ستينا إمبيرو" لدى عبورهما المضيق، ليصبح ثامن اعتداء تتعرض له ناقلات النفط في هذه المنطقة منذ شهر مايو/أيار الماضي.

ويمر عبر الممر المائي نحو خُمس إنتاج العالم من النفط، أي نحو 17.4 مليون برميل يومياً، في حين بلغ الاستهلاك نحو 100 مليون برميل يومياً عام 2018، وفق شركة فورتيكسا للتحليلات النفطية.