ترامب يستبعد إمكانية التفاوض مع إيران

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالثلاثاء 2019/7/23 07:05 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني
استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، التفاوض مع إيران بعد سلسلة الحوادث التي زادت التوترات بين واشنطن وطهران.
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين: "أصبحت رغبتي بالتوصل إلى اتفاق مع إيران أكثر تعقيدا".
وتأتي تصريحات ترامب بعد ساعات من سلسلة تغريدات نشرها على تويتر ورفض فيها مزاعم إيران بأنها فككت "شبكة تجسس" تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) واعتقلت 17 شخصا لعلاقتهم المفترضة بالوكالة.
وكذب الرئيس الأمريكي، أمس الإثنين، الادعاءات الإيرانية بشأن اعتقالها جواسيس من وكالة المخابرات المركزية، واصفا تلك التقارير بأنها "باطلة".
وفي تغريدات له عبر تويتر، أكد ترامب أن إيران تروج الأكاذيب وتهدف من ادعاءاتها باعتقال جواسيس من وكالة المخابرات المركزية إلى إحداث ضجة إعلامية لا أكثر.
وشدد الرئيس الأمريكي على أن اقتصاد النظام الإيراني ينهار ووضعه يزداد سوءا بمرور الأيام.
كانت السلطات القضائية الإيرانية قضت بالإعدام على عدد من الأشخاص بزعم تجسسهم لصالح الاستخبارات الأمريكية.
كما اعتادت طهران وأذرعها الإرهابية المنتشرة في المنطقة استهداف السفن التجارية لا سيما ناقلات النفط، وقد تكرر ذلك في أكثر من حادث خلال الأشهر القليلة الماضية.
وهددت الملاحة الدولية في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تشكيل تحالف عسكري من أجل حماية حركة النقل البحري في مضيقي هرمز وباب المندب من هجمات إيران ومليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من نظام ولاية الفقيه.
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