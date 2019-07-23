"الوطنية للانتخابات" بالإمارات تصدر "دليل الناخب والمرشح"

أصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات، الثلاثاء، "دليل الناخب والمرشح" الخاص بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقررة أكتوبر/تشرين الأول المقبل؛ لتعزيز مفهوم الشفافية والتوعية وفق أرقى المعايير العالمية.



ويمكن الدليل الناخب من الاطلاع على جميع التفاصيل التي تتعلق باختيار أفضل المرشحين لتمثيله في المجلس الوطني الاتحادي، كما يعرف الدليل الحقوق والواجبات لكل من الناخبين والمرشحين، ما يمكن الجميع خاصة الذين يدخلون تجربة الانتخابات للمرة الأولى، من الاطلاع على جوانب العملية الانتخابية كافة.

وقال وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات، طارق هلال لوتاه، في بيان: "تحرص اللجنة الوطنية للانتخابات على تقديم صورة واضحة ومفصلة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وذلك من خلال تقديم جميع المعلومات والإرشادات التي تهم الهيئات الانتخابية سواء كانوا الناخبين أو المرشحين، وذلك في سعيها للوصول إلى عملية انتخابية وفق أرقى المعايير العالمية".

وأضاف لوتاه: "إن اللجنة الوطنية للانتخابات تضع هذا الإصدار بين أيدي جميع المعنيين بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، والتي تخولهم الحصول على جميع الإجابات الوافية حول جميع الأسئلة التي قد تدور في أذهانهم بشأن أي موضوع من موضوعات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019".

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وأشار إلى أنه تم تقسيم الإصدار إلى ثلاثة أقسام رئيسة: أولها التعريف بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وبرنامج التمكين السياسي الذي أعلن عنه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في اليوم الوطني الرابع والثلاثين لقيام دولة الاتحاد عام 2005، إضافة إلى تسليط الضوء على إدارة العملية الانتخابية وجميع الإجراءات المرتبطة بها.

أما الثاني: فهو "دليل الناخب"، ويضم حزمة من الموضوعات التي تهم أعضاء الهيئات الانتخابية؛ حيث يهدف الدليل إلى إحاطة الناخب بجميع مراحل العملية الانتخابية، وبيان حقوقه القانونية وكيفية الحفاظ على هذه الحقوق، وأيضاً إحاطته بالواجبات والالتزامات التي يتعين عليه الالتزام بها وفقاً للأحكام التي تنص عليها التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وثالثها: دليل المرشح ويضم حزمة من الموضوعات التي تهم المرشحين، والتي تهدف إلى إحاطة المرشح ووكلائه وقيادات حملته الانتخابية بالقواعد والضوابط القانونية الخاصة بجميع مراحل العملية الانتخابية، باعتباره أمراً لازماً لتعظيم فرص نجاحه في الانتخابات.

كما تضمن الدليل تفاصيل الجدول الزمني للدورة الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، ما يتيح الفرصة لكل من الناخبين والمرشحين للعودة إليه حال كانت لديهم أي استفسارات حول العملية الانتخابية، وفق المصدر ذاته.

وجرى تشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات في يناير/كانون الثاني 2019 برئاسة عبدالرحمن العويس، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وتتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة للإشراف على العملية الانتخابية.

وتتمثل اختصاصات اللجنة في رسم الإطار العام للعملية الانتخابية والإشراف العام على سير الانتخابات، إلى جانب الإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات، ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية، وتحديد المراكز الانتخابية في كل إمارة, إضافة إلى اعتماد الإجراءات التنظيمية لتكوين الإطار القانوني للانتخابات.