محكمة هولندية تدين داعشيا بارتكاب جرائم حرب

قضت محكمة هولندية، الثلاثاء، بمعاقبة متهم بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، بسجنه 7 سنوات ونصف السنة لإدانته بارتكاب جرائم حرب في العراق وسوريا.



وتمثلت تهمة الهولندي في تصويره بجانب جثة مصلوبة وقيامه بنشر صور قتلى على الإنترنت، ما دفع القضاة لمعاقبته، بحسب وكالة إيه. إن. بي الهولندية للأنباء.

وأدين أسامة أشرف (24 عاما) بالانتماء لتنظيم إرهابي.

Advertisements





وكان "أسامة" قد قاتل إلى جانب متطرفي داعش في مدينة الموصل بالعراق ومدينة الرقة بسوريا بين عامي 2014 و2016.

وكان المدعون قد طلبوا من المحكمة الحكم بسجنه سبع سنوات وثمانية أشهر.

وخلال الفترة الماضية، أصدر القضاء العراقي، أحكام إعدام بحق فرنسيين أدينوا بالانتماء إلى داعش الإرهابي، فيما اعترضت الحكومة الفرنسية على تلك الأحكام، وأكدت أنها تحاول تخفيف الحكم عنهم.

