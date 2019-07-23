"العمال" البريطاني يطالب بانتخابات عامة بعد فوز جونسون

طالب جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، الثلاثاء، بإجراء انتخابات عامة، وذلك بعد فوز بوريس جونسون بزعامة حزب المحافظين الحاكم ومن ثم رئاسة الحكومة.

ووصف كوربين انتخابات حزب المحافظين، التي جرت اليوم، بأنها "غير ممثِلة".

وكتب زعيم حزب العمال على موقع تويتر: "لقد حصل بوريس جونسون على دعم أقل من مئة ألف عضو من حزب المحافظين من خلال وعود بتخفيضات ضريبية للأغنياء وتقديم نفسه على أنه صديق المصرفيين، والدفع من أجل خروج مضرّ من دون الاتفاق من الاتحاد الأوروبي".

وقال إن جونسون "لم يفز بدعم بلادنا.. الخروج من دون اتفاق الذي يتحدث عنه سيعني شطب وظائف وارتفاع في أسعار السلع والمخاطرة ببيع خدمات الصحة الوطنية لشركات أمريكية في اتفاق ودود مع دونالد ترامب".

وأضاف: "يتعين أن يقرر شعبنا في انتخابات عامة من يكون رئيس الوزراء".

وسيتولى جونسون رئاسة وزراء بريطانيا خلفا لتيريزا ماي، بعد حصوله على 92153 صوتا من أعضاء الحزب مقابل 46656 صوتا لمنافسه وزير الخارجية جيريمي هنت.

Advertisements

وفي خطاب الفوز بزعامة حزب المحافظين، تعهد بوريس جونسون بإتمام تنفيذ خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر/تشرين أول المقبل.

وأشاد جونسون برئيسة الوزراء المنتهية ولايتها تيريزا ماي، التي من المقرر أن يخلفها يوم غد الأربعاء، وتحدث عن "الخدمة الاستثنائية" التي قدمتها للبلاد و"شغفها وتصميمها" في السياسة.





من جانبها، هنأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي "جونسون"، وحثته على "العمل معا لتنفيذ خروج من الاتحاد الأوروبي بصورة تفيد المملكة المتحدة بأكملها".

كما طالبته ماي بضمان "إبعاد المحافظين لزعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربن عن الحكومة".

وأضافت: "سوف تحظى بدعمي الكامل من المقاعد الخلفية للبرلمان".

وتم اليوم إعلان فوز جونسون بثلثي أصوات ناخبي حزب المحافظين في الجولة التي جمعته ووزير الخارجية جيريمي هانت، ما يجعله على مسافة خطوة واحدة ويوم واحد من رئاسة الحكومة البريطانية.

ونهاية شهر مايو/أيار الماضي، أعلن "بوريس" ترشحه لزعامة المحافظين ليكون أبرز خلفاء رئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي.