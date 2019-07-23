فرنسا: ملتزمون مع أوروبا بتعزيز الأمن البحري في الخليج

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العين الإخبارية - وكالاتالثلاثاء 2019/7/23 06:06 م بتوقيت أبوظبي
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الثلاثاء، أن بلاده ملتزمة مع الشركاء الأوروبيين بتعزيز الأمن البحري في الخليج.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه المبعوث الأمريكي بشأن إيران بريان هوك عن أن "البحرين ستستضيف قمة لبحث الأمن البحري في الخليج بمشاركة 65 دولة الخريف المقبل".
والمؤتمر المزمع عقده في البحرين لمواجهة تهديدات إيران للملاحة البحرية في الخليج، يعد استكمالاً لمؤتمر وارسو الذي عقد في فبراير/شباط الماضي، بالعاصمة البولندية، وكان يهدف إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على إيران، واستعراض وحدة الصف كرد قوي على نظام طهران المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط.
وتصاعد التوتر بين إيران والغرب منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، الذي وقعته الدول الست الكبرى مع طهران عام 2015.
تزايد التوتر بشكل كبير في المنطقة بعد استهداف إيران عدداً من السفن وناقلات النفط، وإسقاطها طائرة مسيرة أمريكية، وأعدت واشنطن ضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية، لكن الرئيس ترامب ألغاها في اللحظات الأخيرة.
وفرضت واشنطن عقوبات على عدد من قادة إيران بينهم علي خامنئي وثمانية من كبار قادة الحرس الثوري للمرة الأولى، بجانب وزير الخارجية الإيراني.
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