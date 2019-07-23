صحيفة ألمانية: فرض عقوبات أوروبية على إيران "مسألة وقت"

قالت صحيفة "هاندلس بلات" الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن انسحاب الاتحاد الأوروبي من الاتفاق النووي وفرض عقوبات على إيران "بات مسألة وقت".

محللون غربيون: نظام إيران "يلعب بالنار "

وأضافت الصحيفة أنه "لا يكاد يمر يوم دون أن تهدد طهران المجتمع الدولي بشن هجمات على الملاحة البحرية، أو اتخاذ إجراءات مشبوهة".



وأشارت إلى أنه "قبل أيام، نشر الحرس الثوري مقطع فيديو يظهر اعتراضه ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز ما أثار أزمة دولية كبيرة، ثم أعلنت الاستخبارات الإيرانية اعتقال ١٧ شخصا بتهمة التخابر مع وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي اي ايه"".

ومضت قائلة: "يضاف ذلك إلى سياسات طهران المزعزعة للاستقرار في سوريا واليمن والعراق".

ولفتت إلى أن "القيادة الإيرانية تخطت بالفعل كل الحدود ولم يعد يجدي معها الصبر".

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وأوضحت أن "إيران تستفز الاتحاد الأوروبي بشكل غريب ومفاجئ، ولحاق الاتحاد بالولايات المتحدة وإعلانه انسحابه من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في ٢٠١٥ وفرضه عقوبات اقتصادية على طهران، بات مسألة وقت".

الصحيفة قالت إن "الصدام مع الولايات المتحدة وأوروبا يشكل مخاطرة كبيرة لإيران التي تعاني بالفعل أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة".

ونوهت بأنه "يجب أن تفكر إيران بشكل عاجل في تقديم تنازلات واضحة للخروج من الأزمة وتفادي عواقب سياسية واقتصادية ضخمة للغاية".

وفي مايو/أيار ٢٠١٨، أعلنت واشنطن انسحابها من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في ٢٠١٥، بسبب سياسات الأخيرة الراعية للإرهاب.

وأوقفت إيران، الجمعة الماضي، ناقلة بريطانية واقتادتها إلى المياه البحرية الإيرانية.

ودأبت إيران وأذرعها الإرهابية المنتشرة بالمنطقة على استهداف السفن التجارية، لا سيما ناقلات النفط، الأمر الذي تكرر في أكثر من حادث خلال الأشهر الماضية.