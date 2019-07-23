شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدعو المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الرياض) أدانت السعودية اليوم (الثلاثاء) قيام إسرائيل بهدم 12 مبنى سكنياً للفلسطينيين قرب القدس المحتلة، داعية المجتمع الدولي لوقف "العدوان والتصعيد الخطير" الذي رأت أنّه يستهدف "الوجود الفلسطيني". وأعرب مجلس الوزراء السعودي في بيان عقب جلسة عقدها في منطقة "نيوم" شمال غرب المملكة، عن "إدانته واستنكاره الشديدين لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عشرات المنازل في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر". ودعا المجتمع الدولي إلى "التدخل لوقف هذا العدوان والتصعيد الخطير الذي يستهدف الوجود الفلسطيني والتهجير القسري للمواطنين من مدينة القدس المحتلة، ومحاولة تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها السكّانية.

أدانت السعودية اليوم (الثلاثاء) قيام إسرائيل بهدم 12 مبنى سكنياً للفلسطينيين قرب القدس المحتلة، داعية المجتمع الدولي لوقف "العدوان والتصعيد الخطير" الذي رأت أنّه يستهدف "الوجود الفلسطيني". وأعرب مجلس الوزراء السعودي في بيان عقب جلسة عقدها في منطقة "نيوم" شمال غرب المملكة، عن "إدانته واستنكاره الشديدين لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عشرات المنازل في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر". ودعا المجتمع الدولي إلى "التدخل لوقف هذا العدوان والتصعيد الخطير الذي يستهدف الوجود الفلسطيني والتهجير القسري للمواطنين من مدينة القدس المحتلة، ومحاولة تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها السكّانية.

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